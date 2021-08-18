С начала года управление Федеральной службы судебных приставов взыскало с них 80 млн рублей.

С начала года управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области взыскало с алиментщиков 80 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как уточнили в ФССП, сумма на 25 млн превышает прошлогоднюю.Сразу 450 несознательных родителей из-за долгов перед детьми лишились своих автомобилей. Против неплательщиков завели 321 уголовное дело.Приставы вынесли 3500 постановлений о запрете на выезд из страны.«Работа по взысканию алиментов будет продолжена», - подытожили в службе.