За семь месяцев ежемесячное пособие на третьего и последующего детей получили 7885 семей на 11,5 тысяч малышей.

С июня во Владимирской области новый размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка до трёх лет составляет 11294 рубля. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«Всем, кто в 2021 году не успел получить выплату в новом объёме, был произведён автоматический перерасчёт в беззаявительном порядке», - уточнил департамент социальной защиты населения.Право на пособие имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 24423 рубля. Мера соцподдержки предоставляется независимо от права на иные виды государственных выплат. Она назначается со дня рождения ребёнка.Заявление о назначении ЕДВ подаётся в соцзащиту по месту жительства родителя.За семь месяцев ежемесячное пособие на третьего и последующего детей получили 7885 семей на 11,5 тысяч малышей. На эти цели выделено почти 600 млн рублей.