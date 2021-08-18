На два больше, чем накануне. Суточный прирост снова на взлёте после четырёхдневного падения. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 46 832. В лидерах по

На два больше, чем накануне. Суточный прирост снова на взлёте после четырёхдневного падения. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 46 832. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 25 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 27. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 018 заражённых. Общая статистика по области