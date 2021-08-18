После вывода американских войск из Афганистана на Украине задумались, не бросят ли их США.

После вывода американских войск из Афганистана на Украине задумались, не бросят ли их США.В минувшее воскресенье, 15 августа, столица Афганистана пала перед бойцами террористической организации "Талибан*". Вооруженные сепаратисты вошли в Кабул и фактически взяли власть в исламской республике. Глава государства сбежал из страны, а правительство сложило полномочия. Особого сопротивления боевикам не оказала и огромная афганская армия. Эскалация конфликта началась после вывода американских войск из Афганистана в мае текущего года.Эта резонансная история аукнулась на Украине, где США считают одним из главных союзников. Серьезную обеспокоенность у местных экспертов взывает тот факт, что подготовкой армии Афганистана, которая оказалась неспособна противостоять талибам*, занимались американские инструкторы. Не секрет, что модернизацией ВСУ по стандартам НАТО занимаются те же офицеры. Аналитик, бывший ветеран Донбасса Алексей Петров записал видеообращение с красноречивым названием "США кинут Украину".Военный эксперт отметил, что за 20 лет пребывания в Афганистане американцы потеряли около трех тысяч солдат. За это время они потратили порядка триллиона долларов на строительство инфраструктуры и обучение афганской армии. Петров уточнил, что армия Афганистана численно превосходит армию Украины.Так или иначе, уже который день в социальных сетях обсуждается, что США могут кинуть Украину. Петров подчеркнул, что граждане припоминают американцам Афганистан и Вьетнам. "Нельзя этим американцам доверять", – пишут пользователи из Незалежной.* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.