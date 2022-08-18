11-летний александровец вышел в финал первенства мира по тайскому боксу. Турнир проходит в Малайзии с 9 по 20 августа. В полуфинале наш земляк Сергей Булыгин одержал победу над спортсменом

11-летний александровец вышел в финал первенства мира по тайскому боксу. Турнир проходит в Малайзии с 9 по 20 августа. В полуфинале наш земляк Сергей Булыгин одержал победу над спортсменом из Польши. 16 августа единогласным решением судей боксер из Александрова прошёл в финал, где его будет ждать соперник из ОАЭ. Сергей Булыгин занимается в александровском спортклубе