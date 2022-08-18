20 августа в Суздале вновь состоится IX Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных...

20 августа в Суздале вновь состоится IX Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне».Для участия в фестивале в город-музей съедутся лучшие звонари из Архангельска, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, Тутаева и Ярославля. Колокола зазвучат над суздальской землей с самой высокой точки города – колокольни Ризоположенского монастыря. В рамках фестиваля пройдут выступления известных музыкантов и будут устроены мастер-классы колокольного звона для всех желающих. Для гостей фестиваля откроется ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области."Этот фестиваль особенный", говорит руководитель Международного центра колокольного искусства Андрей Дьячков, - "Если на прошлом фестивале мы представляли звонарей храмов городов Золотого кольца, то этот решили посвятить выступлению самых юных звонарей." По словам Андрея Анатольевича наряду со взрослыми звонарями-профессионалами, выступят одаренные дети.Как сообщает информационная служба "kolokola.ru", вес большого колокола звукоряда Ризоположенской колокольни более 3-х тонн, а вес всего колокольного набор около 10 тонн! Но, благодаря чудесам технического оснащения, управлять всем этим "оркестром" может даже ребенок.Вход на мероприятие совершенно бесплатный.Фото из архива ГТРК "Владимир"