Пятьсот пятьдесят талантливых художников из тридцати регионов России и зарубежных стран - Армении,...

Пятьсот пятьдесят талантливых художников из тридцати регионов России и зарубежных стран - Армении, Беларуси, Казахстана приехали во Владимир на двадцать первый Международный детский пленэр. Что рисуют гости региона? Откуда черпают вдохновение и какое впечатление произвел на них древний Владимир? Расскажет Мария Городская.От Калининграда до Камчатки. Объединяющая идея пленэра - показать разнообразие культур народов России - и не только... Сания выехала за пределы родного Казахстана впервые. На ее рисунке - водонапорная башня. Владимир, делится юная художница, напоминает ей Петропавловск.Сания Ержан, участница XXI Международного пленэра юных художников (Казахстан):- Мне очень нравится старая архитектура, тут очень много красивых церквей, хочется все их зарисовать. Мне особенно нравятся их купола.Надежда Семенова, преподаватель школы искусств из Удмуртии, во Владимире уже в третий раз. Каждый раз с новыми учениками, но исход всегда один - дети в восторге.Надежда Семенова, преподаватель живописи детской школы искусств (Удмуртия):- И ребята всегда приезжают с такими большими впечатлениями и эмоциями. И на глазах, можно сказать, взрослеют. Даже становятся чуточку профессиональнее.Вдохновляются ученики не только архитектурой.- Я сейчас рисую вот эту клумбу с вишней.Полина и Катя любят писать акварелью. На рисунке появляются мягкие очертания Спасо-Преображенского храма. Художницы из Новосибирска, сидящие напротив, делятся: впечатления от города самые приятные. Приехали порисовать и заодно познакомиться с ребятами из других городов.Елизавета Плетнева, участница XXI Международного пленэра юных художников (Новосибирск):- Город очень красивый, много красивых зданий, столько храмов нигде я больше не видела. И очень гостеприимные местные жители.Уникальность столицы тридцать третьего региона оценили и преподаватели.Екатерина Косырева, педагог школы искусств (Московская область):- Я во Владимире далеко уже не в первый раз. Главное, что меня здесь впечатляет - это Дмитриевский собор. Это великолепный памятник древнерусского искусства. Каждый раз, приезжая во Владимир, я, в первую очередь, иду туда.Маршрут художников во Владимире начинается от Успенского и Дмитриевского соборов. Для детей организованы экскурсии и мастер-классы. Для преподавателей - курсы повышения квалификации. Также участники международного пленера увидят Яблочный Спас в Суздале, познакомятся с Вязниками, Мстерским центром ремесел и Гороховцом.Ирина Вахрушева, преподаватель детской школы искусств (Новосибирск):- Мы тут параллельно закрепляем не только историю, но и знания об архитектуре.Международный пленэр - настоящая машина времени, делятся участники. Здесь, во Владимире, можно в буквальном смысле перенестись в прошлое. Почувствовать себя частью истории - большой и межнациональной. И увезти впечатления с собой.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"