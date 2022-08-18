Шансы найти пенсионера с каждым днем сокращались

В лесу спустя 5 дней волонтеры поискогого отряда «Лиза Алерт» нашли живым заблудившегося пенсионера.10 августа житель Судогодского района Владимирской области 72-летний Анатолий Алексеевич ушел в лес по ягоды и не вернулся. Ночью были организованы поиски, в которых приняли участие 15 человек. Поиск не принес результата. На следующий день пенсионера снова начали искать. Производился обзвон больниц и размещение ориентировок. До 15 августа велись поиски, в результате которых был найден пожилой человек после 5 дней пребывания в лесу.