Ковровской городской прокуратурой установлено, что одним из медицинских учреждений города Коврова с...

Ковровской городской прокуратурой установлено, что одним из медицинских учреждений города Коврова с девятью субъектами предпринимательства заключены государственные контракты на поставку лекарственных средств и оказание услуг связи.Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили.На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 9 млн рублей.По фактам выявленных нарушений городским прокурором руководителю учреждения здравоохранения внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/