От промышленности до инфраструктуры. Глава региона Александр Авдеев с рабочей поездкой посетил...

От промышленности до инфраструктуры. Глава региона Александр Авдеев с рабочей поездкой посетил Собинский район. Как развивается территория, расскажет Дмитрий Горкин.Оранжевый гигант по имени "КА-160". Флагман "Колокшанского агрегатного завода", который на сегодня стал российским лидером в производстве асфальтосмесительных установок различных типов и комплектующих к ним. Индекс "160" в названии раскрывает мощность оборудования - столько тонн асфальта оно может подготавливать в час.Алексей Мельников, учредитель предприятия:– Вот это оборудование, которое стоит на площадке мы начали выпускать с 2004 года. Везде, где вы не поедете - вы увидите наши оранжевые установки. 200 установок это не две установки. И от Якутии до Крыма и Донецка уже, уже там стоят наши установки.Колокшанские асфальтосмесители используются на крупнейших стройплощадках, например, на будущей скоростной трассе М-12. Но лидерских позиций Колокшанский завод достиг не сразу. Начинали с нуля в 1999 году, на базе бывшего филиала Владимирского тракторного завода. Сегодня здесь выпускают 25 установок в год и объемы постоянно растут. Западные экономические санкции, по словам Алексея Мельникова, открыли новые возможности. Но чтобы удовлетворить возросший спрос необходимы кадры.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Будем помогать площадке как в Колокше, так и в Ставрово. Потому что требуются и люди где они будут жить, вообще среда жизни городская и поселковая. И соответственно вопросы по поддержке фонда развития промышленности. Потому что важно получить дешевые деньги на приобретение оборудования, которое очень нужно для производства. Это наша задача - помочь предприятию.Не только производство, но и социальная инфраструктура важна для развития района в целом. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел новую набережную в Собинке. Благоустройство городского пространства велось с 2019 года. Смотровые площадки, зона отдыха с качелями, пешеходные и прогулочные дорожки, освещение, озеленение. Сегодня это место притяжения всех жителей и гостей города. Еще одна важная задача - ликвидация второй смены для школьников. Так в Лакинске для этих целей решили реконструировать объект культурного наследия регионального значения - здание школы 1934 года. В нем разместят 14 учебных классов, спортивный и актовый зал, библиотеку и столовую. Цена вопроса - 315 миллионов рублей.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Поставили такую задачу себе вместе с подрядчиком чтобы за этот год учебный закончить ремонт и уже 1 сентября 23 года школу сдать для детей в эксплуатацию, потому что, в принципе, по контракту до 24 года, но было бы правильно ускориться, и к 23-му году сдать.Собинский район взял уверенный курс на развитие, отмечает глава региона Александр Авдеев. Впереди еще много работы и сфер, в которых предстоит навести порядок.Дмитрий Горкин, Семен Карпов.Вести "Владимир"