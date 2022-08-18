Три вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Александровском районе

На территории Владимирского региона есть высокий риск вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В последние дни на территории Александровского района возник очередной случай АЧС. Падёж скота произошел в Копылихе Следневского сельского поселения, в ЛПХ. В данном районе выявлено уже 3 вспышки эпидемии у животных, в частности у диких кабанов и свиней. Туши кабанов два раза находили около деревни Мякишево.Предприняты срочные меры, главой региона Владимирской области установлен карантин. Департаментом ветеринарии утвержден план мероприятий, которые помогут предотвратить распространение и ликвидировать эпизоотический очаг АЧС в Александровском районе.Предположительно, чума возникла из-за контакта с дикими животными. Такая же угроза прослеживается в соседних областях – Костромской и Ивановской.Также Россельхознадзор отмечает, что высокий риск распространения АЧС на территории 33 региона связан с превышением плотности кабана – на 1 тысячу гектаров приходится 0, 25 особей). Излишнее количество диких кабанов обитают в Гусь-Хрустальном, Муромском, Вязниковском, Камешковском, Гороховецком, Ковровском, Петушинском, Юрьев-Польском и Селивановском районах. Госохотинспекции региона уже поручили снизить численность дикого животного до приемлемого показателя.