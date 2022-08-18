Как пройдёт День города во Владимире? В мэрии рассказали о программе 1032-го дня рождения областной столицы. 26 августа в пятницу стартует первый день празднеств. Их центром станет

Как пройдёт День города во Владимире? В мэрии рассказали о программе 1032-го дня рождения областной столицы. 26 августа в пятницу стартует первый день празднеств. Их центром станет Гастро-двор на Георгиевской. Вечером в 20:00 здесь выступит гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко. Основные же события пройдут на следующий день – 27 августа, в субботу. Главным событием станет концерт на