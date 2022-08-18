О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках Вестей, на нашем сайте и в...

О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях."Там загорание травы, ландшафтный пожар, - сообщили спасатели. - Какой по площади, уточняем".Скорее всего, одной из главных причин возгорания стала жаркая погода, сегодня температура воздуха во Владимирской области вновь достигала 30 градусов.Однако говорить о бедствии, которое постигло леса соседней с Владимирской Рязанскую область, как минимум, преждевременно.Напомним при этом, что сейчас в районе населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района продолжаются работы по ликвидации загорания торфана территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ФАСКО+". В тушении участвуют 58 единиц техники и 158 человек, в том числе к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек.По состоянию на 18 августа, площадь очага составляет 4 гектара (вчера только 3), площадь активного горения – 2 гектара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Отметим, что сейчас во Владимирской области ждут прилета главы МЧС. Сегодня Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки по тушению пожаров. Предполагается, что на обратном пути он посетит и Владимирский регион.О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.