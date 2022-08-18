С 2013 года во Владимирской области ежегодно проходит Межрегиональный пленэр «На Камешковской земле...

С 2013 года во Владимирской области ежегодно проходит Межрегиональный пленэр «На Камешковской земле – малой родине Бориса Фёдоровича Французова». Художники из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и других городов России, полюбили неброскую красоту этого удивительного края, испытывая то непосредственное ощущение Родины, ради которого приезжал сюда и Борис Французов.В 2023 году состоится большая юбилейная выставка к 10-летию Камешковского пленэра и к 30-летию кончины Б.Ф. Французова. В преддверии этих дат в Мемориальной мастерской художника пройдёт ряд небольших персональных выставок всех участников пленэра, сообщила пресс-служба администрации Владимира.22 августа открывается очередная выставка: серию работ, созданных на Камешковской земле, покажет владимирский художник Ольга Ратникова. Она - пейзажист. Художественный язык ее произведений близок традициям русской реалистической живописи. Поэтическое представление об окружающем мире, глубокое переживание, попытка осмысления сути изображаемого – вот важные особенности творчества этого художника.Ольга любит Владимир – старинный русский город, в котором живет, создавая в своих произведениях его романтический образ: цветущие вишневые и яблоневые сады, уголки старых улочек, где стоят домики с палисадами.В последние годы художник является постоянным участником Межрегионального пленэра «На Камешковской земле – малой родине Бориса Фёдоровича Французова».Выставка будет работать с 22 августа по 21 октября в Мемориальной мастерской Б.Ф. Французова (ул.Большая Московская, д.4-6, кв.6).