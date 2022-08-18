В Гусь-Хрустальном районе, вблизи населенного пункта Панфилово, на территории предприятия по...

В Гусь-Хрустальном районе, вблизи населенного пункта Панфилово, на территории предприятия по производству минеральных удобрений, продолжаются работы по ликвидации торфяного пожара.На место сегодня прибыл министр МЧС Александр Куренков. Он облетел на вертолете очаг возгорания и провел в Гусь-Хрустальном совещание в режиме видеоконференцсвязи, в нем принял участие глава региона Александр Авдеев.Как сообщают в пресс-службе регионального управления ведомства, на помощь владимирским коллегам пришли сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС, 50 человек и 9 единиц техники, и группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы - еще 65 человек и 32 машины. На текущий момент в регионе зафиксировано 6 очагов лесных пожаров, все они находятся под контролем, заявляют в МЧС.Александр Куренков, министр МЧС России:- Долго не надо ничего ждать. Сразу обращайтесь - мы будем помогать. Сил и средств достаточно. Мы поддержим быстро. Самое главное - не допустить больших объемов, чтобы это вышло в большие объемы.