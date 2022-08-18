Несмотря на непростую обстановку, ситуация под контролем

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области продолжают тушить загорание торфа. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Владимирской области.Вблизи села Панфилово, на территории частного предприятия «Фаско+», которое производит минеральные удобрения, ликвидируют торфяной пожар. По предварительной информации ГУ МЧС РФ региона пожар охватил 4 гектара территории, из них площадь активного горения составляет 2 гектара.В тушении огня задействованы 61 специалист и 27 единиц техники. К месту событий отправилась спасательная группа Ногинского спасательного центра МЧС России: в составе 50 человек и 9 единиц техники. Кроме того, выехала группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности города Москвы: 65 человек и 32 единицы техники.Во Владимирскую область прилетел глава МЧС России Александр Куренков и провел совещание в Гусь-Хрустальном районе. Он оценил чрезвычайную ситуацию в области.Совещание проводилось в формате видео-конференции. В нем приняли участниками которого было руководство профильных департаментов 33-го региона и представители муниципальных органов.Ситуация с очагами пожара во Владимирской области находится под контролем. Оперативно ликвидируют все 6 очагов лесного пожара: в Заречном, Киржачском, Курловском и в Гусевском (в населенных пунктах Анопино и Григорьево) районах. Перехода пожара на жилые дома в населенных пунктах не будет.На местностях постоянно работает патруль, проверяются камеры видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов. Въезд в леса на время опасной обстановки ограничен, жителей области просят воздержаться от нахождения в лесу. Также, из-за нелегкой ситуации решили перенести начало сезона охоты.