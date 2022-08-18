В отношении мужчины заведено уголовное дело

Завершено расследование в отношении 54-летнего мужчины по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.Обвиняемый одолжил у своего приятеля довольно большую денежную сумму – полмиллиона рублей. Он оставил ему расписку, дав обещание о возвращении денежных средств. Однако к подошедшему сроку должник ничего не вернул и пропал из виду.Тогда пострадавший обратился в полицию. Правоохранители оперативно отыскали мошенника и задержали его во Владимире.В ходе следствия было установлено, что фигурант с давних пор одалживал и не отдавал деньги. В общей сумме долгов насчиталось на 16 миллионов рублей.Мужчина признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Дело рассматривает суд.