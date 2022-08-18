41 машина и 115 спасателей из Москвы и области отправились на помощь при тушении загорания торфа в поселке Панфилово Гусь-Хрустального района, площадь которого составляет 4 гектара. По

41 машина и 115 спасателей из Москвы и области отправились на помощь при тушении загорания торфа в поселке Панфилово Гусь-Хрустального района, площадь которого составляет 4 гектара. По состоянию на 18 августа, активное горение продолжается на площади в 2 гектара, сообщают в МЧС. В ликвидации возгорания на территории частного предприятия по производству удобрений «ФАСКО+» уже принимают