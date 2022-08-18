По поручению мэра Сергея Собянина столица в два раза увеличила группировку сил и средств, направленную для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Задействовано пять вертолетов Московского авиацентра.

По поручению мэра Сергея Собянина столица в два раза увеличила группировку сил и средств, направленную для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области. Задействовано пять вертолетов Московского авиацентра.К локализации пожаров дополнительно приступят два вертолета Ка-32А. "Вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.В тушении пожаров задействовано три вертолета Ка-32А, вертолет-разведчик ВК 117С-2, а также многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т. В локализации возгораний помогают сводные отряды техники городских дорожных служб.Также задействован пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он подает воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.Накануне пожары в Рязанской области стали причиной в некоторых районах Москвы.