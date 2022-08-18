Было получено более 1,6 тысячи предложений по развитию выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Было получено более 1,6 тысячи предложений по развитию выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).ВДНХ за последние годы преобразилась, благодаря комплексной реставрации. Сегодня это место является одним из самых любимых у гуляющих по городу москвичей и гостей. Дальнейшее развитие выставки определяли жители в рамках специального проекта на платформе "". В нем приняли участие более 18 тысяч человек.Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что было получено свыше 1,6 тысячи идей дальнейшего развития ВДНХ. Эксперты и сами горожане выбрали самые интересные. Например, некоторые предложили создать прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, другие – мобильное приложение, в котором будет храниться вся информация о выставке, а кто-то – сделать онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей.Тема "ВДНХ развлекательная" оказалась самой популярной на этапе "Предлагай". Было принято и около 680 идей. На 150 предложений меньше было в категории "ВДНХ сервисная". По теме "ВДНХ спортивная" поступило порядка 400 идей. По мнению москвичей, волонтеров можно было бы привлекать к озеленению территории, проведению экскурсий по фонтанам.В тематических обсуждениях проекта его участники оставили более двух тысяч комментариев. Тема "ВДНХ парковая" – самая актуальная, как оказалось. Было получено по ней 810 комментариев. Значительно меньше отзывов было по теме "ВДНХ гастрономическая" – 662, и еще меньше в направлении "День развлечений на ВДНХ".Когда начался этап "Оценивай", москвичи оставили свыше 57 тысяч оценок. Самые популярные идеи, согласно итогам голосования, в будущем реализуют.Развитие ВДНХ – 40-й проект на платформе "Город идей", которая была запущена в 2014-м. На ней жители Москвы высказывают свое мнение, делятся идеями насчет улучшения жизни в столице. Платформа развивается благодаря ГКУ "Новые технологии управления" и московскому департаменту информационных технологий.Ранее сообщалось о том, что на ВДНХ отреставрировали 26 объектов культурного наследия за последние восемь лет, сейчас восстанавливается 10 павильонов. Подробно о том "Дни.ру".