Он начнется в 10 часов вечера и продлится 7 минут

На День города, 27 августа, ровно в 22:00 для жителей Владимира устроят большой салют. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.Выбирается место, где будут запускать фейерверк. Сообщается, что он будет виден с площади Соборная и Театральная, с площадки рядом с «Гастромаркетом», а также с Георгиевской улицы.Также обещают, что салют будет намного зрелищнее, чем когда-либо.Зрелище будет организовано за средства спонсоров, городского бюджета это не коснется. Наслаждаться грандиозным салютом владимирцы смогут целых 7 минут.