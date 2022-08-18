Разворотные петли возле населенных пунктов Дроздовка и Сенино начнут функционировать к концу 2022...

Разворотные петли возле населенных пунктов Дроздовка и Сенино начнут функционировать к концу 2022 года. Протяженность каждой составит около одного километра. Данный отрезок характеризуется высокой интенсивностью, где в сутки проезжает порядка 20 тысяч автомобилей. Из-за левых поворотов и прямых пересечений с другими дорогами здесь периодически происходят ДТП с тяжелыми последствиями.В настоящий момент завершены работы на правой стороне разворотной петли на 233-м км около Дроздовки по направлению в Нижний Новгород. Специалисты заменили и расширили насыпь, обустроили новую дорожную одежду, укрепили обочины, построили водоотводные лотки, заложили водопропускные трубы из спиральновитого гофрированного металла. Верхний слой покрытия выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Общая готовность разворотной петли составляет 50%. После перепуска движения, дорожники проведут аналогичные работы на левой стороне по направлению в Москву, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.Работы по обустройству развязки на 242-м км возле Сенино выполнены на 40%. Специалисты полностью выполнили подготовку основания дороги на стороне по направлению в Москву и занимаются обустройством дорожной одежды. Параллельно они укрепляют обочины, готовят места под водоотводные лотки.Фото пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.