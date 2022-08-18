18 августа отмечается день Евстигнея Житника, Евстигнеев день или Луков день, а православная...
18 августа отмечается день Евстигнея Житника, Евстигнеев день или Луков день, а православная церковь вспоминает святого Евстигнея Антиохийского, который, по легенде, принял мученическую смерть во время гонений на христианскую веру.
Народные приметы на 18 августа:
Каков Евстигней, таков и декабрь.
Одной рукой жни, другой сей.
Одно дело делай, другое ведай.
В этот день нельзя было петь в поле — только по дороге.
Если лук прозревал 18 августа — считалось, что крестьянин урожай потерял.
Пиявки на поверхность воды всплывают, а земляные черви выползают из-под земли — жди дождя.
Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя
Что нельзя делать в день Евстигнея?
В этот день нельзя оставлять открытыми кастрюли, сковороды, горшки с едой, нужно обязательно накрывать.
Запрещается пить сырые яйца. По поверьям, в них может прятаться нечистая сила.
Нельзя выходить на улицу в полночь — в это время по улицам бродят бесы и черти.
Не рекомендуется вести важные переговоры, заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману, легко нарваться на мошенника.
Нельзя разговаривать во время работы — к непредвиденным неприятностям.
В поле нельзя петь песни, а также употреблять пищу — согласно приметам, в следующем году может быть неурожай.
Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни.
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