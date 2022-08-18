Владельцу огнестрельного оружия грозит наказание в виде лишения свободы

Заведено уголовное дело в отношении жителя Владимира, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшего смерть человека.По информации прокуратуры, у мужчины дома лежало охотничье ружье с разрешением на его хранение и ношение. Мужчина, нарушая правила хранения оружия, оставил ружье у себя дома в сейфе, не закрыв его дверцу на ключ.Безответственный поступок повлек за собой трагедию – смерть члена семьи мужчины от неосторожного обращения с оружием.Владелец ружья полностью признал свою вину и раскаялся.Он понесет наказание по статье 224 части первой УК РФ в виде ограничения свободы сроком до 1 года или тюремного заключения до 6 месяцев, а также штрафа.