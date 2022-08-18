В этом году региональный дорожный фонд с учетом федеральной поддержки получил на 2 миллиарда больше, чем в прошлом. Это позволило увеличить размеры дорожных работ. Об этом рассказал

В этом году региональный дорожный фонд с учетом федеральной поддержки получил на 2 миллиарда больше, чем в прошлом. Это позволило увеличить размеры дорожных работ. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области. Николай Теняков отметил, что основная часть финансирования идет на региональные и муниципальные дороги и строительство Рпенского проезда. Напомним, в начале недели