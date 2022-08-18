За общением Владимира Путина и Александра Авдеева следила вся область. Председатель Владимирского...

За общением Владимира Путина и Александра Авдеева следила вся область. Председатель Владимирского горсовета Николай Толбухин отметил, что у Президента и главы региона возникло взаимопонимание.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г.Владимира:- Им было легко общаться, потому что они понимали друг друга. А мне вот приятно то, что обратили внимание на здоровый образ жизни. Должны быть люди не болеющие, чтобы возможность была в образовании, в спорте, в медицине, получать соответствующие услуги.Одной из важнейших тем разговора стало развитие инфраструктуры и производственных площадок. Евгений Рычков, глава округа Муром, подчеркнул, что сегодня областная власть и муниципальные команды вместе работают над тем, чтобы бизнес мог развиваться.Евгений Рычков, глава округа Муром:- Я думаю, что неслучайно президент обозначил промышленность и экономику как один из приоритетов в работе власти. И очень приятно, что нашей области уже есть что ответить, что показать в качестве положительного примера. Буквально менее чем за год решены многие проблемы инфраструктуры, ключевые узловые моменты, которые позволят развиваться промышленности области в ближайшие 3-5 лет.