Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации долины реки Чертановки.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации долины реки Чертановки.Программа "Мой район", запущенная по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина несколько лет назад, стала одним из главных двигателей развития столицы. Благодаря этому масштабному проекту улучшается транспортная доступность районов города, повышается качество жизни горожан, мегаполис становится красивее и современнее.Наряду с другими районами Москвы активно развивается Москворечье-Сабурово, где проживает свыше 80 тысяч человек. В этом районе много сделано для комфортной городской жизни. Например, по просьбе местных жителей последние три года здесь проводили работы по комплексной реабилитации долины реки Чертановки.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ландшафтный заказник "Долина реки Чертановки" накануне. Градоначальник отметил, что проект был реализован на месте свалки. Сейчас же в это место действительно можно назвать уникальным. Здесь можно увидеть редких птиц, животных, посмотреть на краснокнижные растения.Специалисты провели масштабные работы: укрепили русло реки, устроили габионы и подпорные стены, проложили тропинки, создали навесные дорожки, обустроили мостки из экологически чистых материалов. На берегу появились смотровая, детская и спортивные площадки, зоны отдыха с перголами и скамейками, для пикника, для выгула собак.Не забыли и озеленить территорию. Разбили газоны и цветники, высадили свыше 8,5 тысячи деревьев и кустарников. Кроме того, здесь установили фонари с мягким освещением, 28 камер видеонаблюдения и две тревожные кнопки.В 2021 году в Москворечье-Сабурове благоустроили микрорайон, ограниченный улицами Святослава Рихтера Москворечье, Славского и Каширским шоссе. Там обновили дорожки, отремонтировали проезжую часть, привели в порядок тротуары, обустроили восемь детских площадок, одну хоккейную и четыре спортивные площадки, три зоны отдыха, установили новые уличные фонари.В этом году преображается микрорайон, ограниченный улицами Академика Ласкорина, Москворечье, Кошкина и Каширским шоссе. В скором времени здесь обновят пешеходные дорожки и тропинки, отремонтируют асфальт во дворах, приведут в порядок детские и спортивные площадки, разобьют цветники и газоны, высадят деревья.Ранее сообщалось, что в Москворечье-Сабурове построят три квартала по системе урбан-блоков. Новые дома появятся во 2-м Котляковском переулке. Кварталы будут расположены параллельно друг другу и разделены проездами. Подробнее о том "Дни.ру".