Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Лесная...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Лесная пос. Металлист Кольчугинского района еще 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу.Срок его расселения истек в 2021 году, дальнейшая эксплуатация дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, нарушает конституционные права граждан на безопасные условия проживания, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки межрайонным прокурором направлено в Кольчугинский городской суд исковое заявление об обязании администрации Флорищинского сельского поселения отселить 11 граждан, зарегистрированных и проживающих в аварийном многоквартирном доме.Напомним, что суд уже обязал срочно расселить многоквартирный дом на Большой Нижегородской во Владимире. Он был построен в 1917 году. В июне 2018 года - еще 6 лет назад - межведомственной комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу.Также ранее дом на улице Подбельского, д.9, 1917 года постройки 11.09.2013 межведомственной комиссией администрации города был признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок расселения граждан. Вместе с тем, в установленный срок жильцы аварийного дома расселены не были. Прокуратурой города направлено исковое заявление в Октябрьский районный суд к администрации города Владимира. В итоге, требования прокурора судом удовлетворены.Фото https://www.pxfuel.com/