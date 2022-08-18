Мэр Москвы озабочен тем, что из-за жары в окружающих московский регион областях начались лесные...

Мэр Москвы озабочен тем, что из-за жары в окружающих московский регион областях начались лесные пожары."Очаги лесных пожаров обнаружены ещё в одной соседней с Московским регионом области — Владимирской", - отметил он сегодня.Поэтому Собянин для оказания помощи во Владимирскую область направил 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей. Об \том сообщил его ТГ канал."Вести" уже сообщали о природном пожаре на торфяном болоте, который начался еще 16 августа.Возгорание произошло на территории производителя минеральных удобрений ООО "Фаско-плюс" на Панфиловских болотах. МЧС отмечает, что ни населенным пунктам, ни другим предприятиям огонь не угрожает.Напомним, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на территории области жара до +30°С.Данные погодные явления повышают риски ЧС, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки; возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений; увеличением количества происшествий и гибели на водных объектах; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области