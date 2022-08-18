До конца текущего года завершатся основные работы по благоустройству территории у станции Аминьевская Большой кольцевой линии метро. Там появятся новые остановки общественного транспорта и пешеходные маршруты.

До конца текущего года завершатся основные работы по благоустройству территории у станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Там появятся новые остановки общественного транспорта и пешеходные маршруты.Ранее прошли работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности в районе станции. Также обновлены участки Очаковского, Аминьевского шоссе, Матвеевской улицы и Проектируемого проезда 3631, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году проведем благоустройство на улице Озерной и оставшейся части Матвеевской, главная задача — сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", – уточнил он.Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства планируется создать новую пешеходную зону площадью 32 тысячи квадратных метров. Там расширят тротуары, заменят покрытие.На проезжей части планируется обновить асфальт, обустроить парковочные карманы. Также установят 13 современных установок с беспроводной связью и зарядными слотами, уточнил заместитель мэра.Для безопасности и удобства пешеходов и транспорта в районе "Аминьевской" установили ограждения, информационные баннеры, временные дорожные знаки, обустроили переходы. Сейчас устраивается кабельная канализация, куда уберут воздушные линии. Это улучшит визуальный облик пространства вокруг станции метро.Кроме того, на территории установят 500 энергоэффективных систем освещения – фонарей и уличных торшеров. Также специалисты высадят около 80 деревьев, разобьют 58 тысяч квадратных метров газона.Территории у станций Большой кольцевой линии комплексно благоустраиваются. Помимо "Аминьевской", . До конца года там создадут комфортный пешеходный маршрут от станции до второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).Проектом предусмотрено строительство новых тротуаров, уже существующие пешеходные маршруты реконструируют. Также идет замена дорожного покрытия, строятся наземные пешеходные переходы.До конца 2024 года в Москве откроют еще 27 станций метро – 64,6 километра новых линий. Работы идут на будущих Троицкой и Рублево-Архангельской линиях, проектируется Бирюлевская, продлеваются Люблинско-Дмитровская и Солнцевская. К началу 2023 года завершится строительство Большой кольцевой линии.