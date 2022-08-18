А мы продолжаем рубрику «Где отдохнуть владимирцам этим летом?» Середина августа — это последняя...

А мы продолжаем рубрику «Где отдохнуть владимирцам этим летом?» Середина августа — это последняя возможность рвануть всей семьей в красивые и теплые места. Многие сегодня с опаской поглядывают на Кубань, но семья Пилюгиных уверены, что бояться нечего. Год назад 36-летние Ирина и Александр с двумя дочками — 9-летней Варварой и 5-летней Дариной уехали из родного Владимира в Краснодар. Причин было несколько — от рекомендации срочно сменить климат из-за здоровья детей до желания жить у моря и ощущать раздолье.Семья комфортно устроилась на Кубани, а теперь изучает новый край, его достопримечательности, пляжи и диковинные места. Девочки с удовольствием ходят в новые школу и детский сад. Этим летом семье удалось изучить и курорты Азовского моря. Ирина Пилюгина — предприниматель (и аромапрактик) с удовольствием поделилась личными открытиями на Кубани.О переезде из Владимира и адаптации в Краснодарском крае- В силу обстоятельств детскими докторами нам было рекомендованы более сухой воздух и более теплая погода, а также морская вода. Конечно, было волнительно начинать все сначала, но, с другой стороны, мы с мужем любим путешествия. Это стало шансом познакомиться с новым краем. Переезд на морское побережье мы не рассматривали, потому что у курортных городов есть ряд особенностей: сезонность, большое перенаселение в летние периоды (с мая по сентябрь), низкий уровень социального и медицинского обеспечения, высокая стоимость жилья. Поэтому мы решили переехать в Краснодар: развитый город, высокий уровень жизни, близость к морю. Уже на месте поняли, что не прогадали.Кубань – богатейший край России! Невозможно здесь жить и не путешествовать. Нам нравятся не очень популярные морские курорты Краснодарского края, новые красивые локации, нетронутые цивилизацией. От переполненных пляжей и завышенные цен в отелях и кафе устаешь.Курорты Азовского моря — настоящее открытие- Прошлым летом мы на машине объехали Черное море вдоль побережья: от крайней точки - станицы Благовещенская до Сочи. В этом году нашим личным открытием стали курорты Азовского моря. Как признаются владельцы гостиниц и кафе, в июне и июле ощущался спад потока туристов. Добраться самолетом в эти края сейчас невозможно из-за закрытия аэропортов. На машине и поезде приезжают в основном из соседних областей: Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Краснодарского края. Так что владимирцам мы советуем отправляться в путешествие, если есть собственное авто.Одним из самых шикарных мест для отдыха сегодня является Таманский полуостров. Омывается он водами двух морей: Черного и Азовского, Керченским проливом – с третьей стороны.Фото из личного архива семьи Пилюгиных, на фото - ВарвараДостойная курортная инфраструктура - в станицах Пересыпь, Голубицкая и Кучугуры. В поселке Волна действует клуб дайверов, где обучают подводному плаванию.ТОП-10 мест для посещения на Кубани1. Озеро лотосов.Великолепные прогулки на катере из станиц Пересыпи и Голубицкой. Примерная стоимость: 600 руб. с человека. На самом озере в августе увидите цветущие лотосы, густые деревья и небольшую церквушку неподалёку. Картина умиротворяющая.Фото из личного архива семьи Пилюгиных2. Аквапарк и парк аттракционов в станице Голубицкой, там же мини-зоопарк, дельфинарий и Крокодиловая ферма (зоотеррариум).Будет интересно семьям с детьми. Входные билеты: 600 — 900 руб. с человека.Фото из личного архива семьи Пилюгиных3. На окраине станицы Тамань разместился колоритный этнокультурный комплекс «Атамань».Тут создан музейный комплекс из нескольких десятков подворий, где туристов знакомят с бытом и ремеслами казаков, угощают вкусными обедами. В этой локации проводятся театрализованные шоу с участием фольклорных ансамблей, костюмированные представления. Мы ее называем «ремесленная деревня». Можно посмотреть - как лепят из глины, прядут, готовят вареники и пр.Фото из личного архива семьи Пилюгиных4. В самой Тамани есть Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова.На территории находится хата, старая лодка, а во дворе стоит бричка того же времени. Обстановка внутри скромная: русская печь, кровать, гладильная. В музее находятся не только предметы казацкого быта, но и рукописи поэта, портреты и письма. Очень рекомендуем для посещения со школьниками.Фото из личного архива семьи ПилюгиныхФото из личного архива семьи Пилюгиных5. В Тамани в этом году открыли новую современную набережную.Она достойна отдельного рассказа. Ее дизайн-проект «Берег трех морей» в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.6. С детьми можно на весь день поехать в станицу Кучугуры. Здесь выстроен парк аттракционов «Емеля» с колесом обозрения, автодромом, каруселями и бассейнами. По соседству работает веревочный парк «Мадагаскар».7. Грязевые вулканы «Плевака» и «Блевака».Несмотря на смешные названия, целебная грязь благотворно влияет на организм. Бесплатно. Но не продумана инфраструктура для очищения тела после купания в грязи. Приходится довольно долго идти к морю, отметим неудобный спуск. Многие приезжает в это место с контейнерами, специально собирают целебную грязь.8. Пляж Веселовка.Чистейшее море, дикие пляжи, дельфины у берега. Сюда приезжают туристы с кемперами, живут «дикарями» на побережье. Встретили очень много семейных пар пожилого возраста.Фото из личного архива семьи ПилюгиныхФото из личного архива семьи Пилюгиных, на фото - Дарина9. Рыбалка – одно из самых популярных развлечений отдыхающих на Таманском полуострове. Забросить удочку можно в открытом море и в многочисленных пресноводных водоемах. В дельте Кубани в изобилии водятся карась, щука, судак; в лиманах – сом, лещ, тарань и кефаль. Бесплатное развлечение абсолютно для всех.10. Ежегодно в августе станица Тамань становится центром фестиваля виноделия «Таманская лоза».Кубанские виноделы привозят на этот праздник свою лучшую продукцию. В фестивальном городке ставят множество дегустационных шатров, где на пробу предлагаются десятки марок вин, а также всевозможных угощений. Если в этом году не попали на это мероприятие, то в следующем рекомендуем посетить.О жилье на отдыхе в августе- Жилье (в основном) частное, сдается множество домов: гостевые или мини-гостиницы. Распространены и щитовые домики на побережье. Для любителей есть автокемпинги. Практикуется аренда щитовых домов. То есть каждый сможет здесь найти себе жилье по карману.Проживание в гостевых домах нам предлагали от 1500 до 3000 руб. в сутки. Мы отдыхали всей семьёй в Тамани, например, за 3000 руб., а это шикарный гостевой дом с собственной кухней и бассейном. В Пересыпи нашли жильё за 1800 руб. в сутки. До моря идти пять минут пешком. Мы считаем, что цены очень демократичные.Фото из личного архива семьи Пилюгиных, вариант жилья у моряНам нравится такой вариант жилья. Любим общаться с хозяевами, слушать их истории: как они решились на такой бизнес. Интересно узнавать у других жильцов - из каких они городов, как и зачем путешествуют. В больших отелях подобного общения добиться невозможно, потому что контингент немного другой.Фото из личного архива семьи Пилюгиных, на фото Александр и ДаринаФото из личного архива семьи Пилюгиных, на фото - ДаринаНа что обратить внимание?1. ПитаниеОчень однообразная еда, казацкий колорит: борщ, солянка, шашлыки, чебуреки, беляши. Любителям здоровой пищи будет очень тяжело, а вот фанатам жирненького и домашней кухни точно понравится! Правда, хорошей пиццерии тоже не найти. О детском меню большинство и не слышало.2. Отсутствие оборудованных набережныхВ Тамани нет оборудованных набережных. То есть вы просто выходите на пляж и всё. Оборудованные кабинки для переодеваний и туалеты – об этом остается лишь мечтать. В основном вы встретите дикие пляжи без удобств.Фото из личного архива семьи Пилюгиных3. Работа местных магазиновВ маленьких станицах они закрываются ровно в 18:00. И не минутой позже. Так что, если вы едете отдыхать на Кубань (в Тамань, например) будьте готовы к тому, чтобы заранее продумывать покупку необходимых продуктов. Круглосуточные супермаркеты здесь отсутствуют.Подводя итоги вышесказанного, семья Пилюгиных от души рекомендует отдых на Кубани всем владимирским семьям без запросов на «пять звёзд». Да, на этой земле, возможно, вы не встретите безупречный сервис, но ощутите погружение в историю, насладитесь потрясающей природой и бескрайним морем. Население очень радушное и гостеприимное. Развлечений для всей семьи достаточно много. Из-за снижения потока туристов цены на проживание и развлечения сегодня минимальны, поэтому «бархатный сезон» может стать той самой «изюминкой» уходящего лета. Ну и потрясающие закаты! Их обязательно стоит встретить на Таманском полуострове всей семьёй. Только на этой земле можно ощутить солоноватый вкус пьянящей Кубанской свободы.Фото из личного архива семьи ПилюгиныхСветлана Куганова, ГТРК «Владимир»