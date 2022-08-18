В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего вязниковского предпринимателя, у которого изъяли более 7 тысяч литров незаконного спирта, стоимостью 2,7 млн рублей. Мужчине предъявлено

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего вязниковского предпринимателя, у которого изъяли более 7 тысяч литров незаконного спирта, стоимостью 2,7 млн рублей. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. По данным следствия, обвиняемый закупал и хранил немаркированный алкоголь, планируя в дальнейшем его продавать. Из принадлежащих ему автомойки и кафе сотрудники полиции изъяли тару