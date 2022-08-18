Во Владимирской области зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Карантин введен в...

Во Владимирской области зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. Карантин введен в двух территориях Александровского района.Вблизи деревни Мякишево были обнаружены инфицированные трупы диких кабанов, а позже падеж свиней произошел в личном подсобном хозяйстве в деревне Копылиха. Сейчас проводятся карантинные мероприятия: дезинфекция свинарников, изъятие и уничтожение животных. Крупных свиноводческих предприятий в Александровском районе нет, а "частное" поголовье в зоне карантина насчитывает примерно три десятка свиней. В личное хозяйство вирус, скорее всего, принесли сами жители - "на ногах", из леса. Основными переносчиками чумы являются дикие кабаны. Плотность их популяции превышена в девяти районах области.Александр Григорьев, директор департамента ветеринарии Владимирской области:- Эпизоотическая ситуация очень напряженная, сложная, потому что Владимирская область территориально окружена регионами, в которых очень большое количество вспышек АЧС. Костромская область - 17 очагов, в том числе крупный свинокомплекс был поражен этой эпизоотией. Ивановская область, наши соседи, Рязанская область, Ярославская область.