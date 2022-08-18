Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев после онлайн-заседания с главой МЧС Александром Куренковым, прилетевшим в Гусь-Хрустальный, рассказал о мерах, принимаемых в регионе

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев после онлайн-заседания с главой МЧС Александром Куренковым, прилетевшим в Гусь-Хрустальный, рассказал о мерах, принимаемых в регионе для тушения крупных лесных пожаров. По словам Авдеева, в регионе зафиксировано 5 очагов возгорания в лесничествах: Киржачском, Заречном (Петушинский район), Гусевском (Григорьево и Анопино) и Курловском. В региональном МЧС сообщают о 6 очагах.