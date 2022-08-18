Смертельная авария произошла в Александровском районе. Утром 17 августа на 47 километре трассы «Москва — Ярославль» столкнулись Нива и грузовик Скания. Легковушкой управлял 79-летний

Смертельная авария произошла в Александровском районе. Утром 17 августа на 47 километре трассы «Москва — Ярославль» столкнулись Нива и грузовик Скания. Легковушкой управлял 79-летний мужчина. По данным ГИБДД, Нива разворачивалась, в этот момент в нее влетел тонар. После столкновения внедорожник перевернулся. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Водитель, управляя