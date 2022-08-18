Сегодня в 09-56 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г....

Сегодня в 09-56 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 28.На момент прибытия подразделений МЧС наблюдался дым с балкона 5 этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание имущества на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 8 человек, из них 1 ребенок. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.