Более пяти лет жители нескольких деревень безуспешно пытаются обратить внимание властей на...

Более пяти лет жители нескольких деревень безуспешно пытаются обратить внимание властей на плачевное состояние водоема – дно заилено, а ширина реки за последние несколько лет сократилась с 12 до 3 м. К решению вопроса подключились эксперты Народного фронта.В региональное отделение Народного фронта обратились жители деревни Григорьево и Золотково Гусь-Хрустального района, сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.«Как привлечь внимание? Вышли на субботник у берегов Колпи, где наши два населенных пункта почти пересекаются. Вы представьте, что здесь когда-то была родниковая вода, рыбачилось отлично, техника из колхоза раньше приезжала, косила. Теперь все зарастает, заиливается и река постепенно умирает. В ширину доходила до 15 метров, а теперь еле-еле три насчитывает. Если сейчас не взяться за проблемы, можем реку потерять», – сказал активист Народного фронта во Владимирской области Сергей Бакулов.Больше 30 человек трудились вблизи реки, в том числе и местные активисты Народного фронта. Удалось собрать более 300 кг мусора. Тяжелая техника помогла с расчисткой завалов деревьев и кострищ. Вопрос с выбором территории для субботника не стоял – здесь излюбленное место для отдыха местного населения.Жители деревень также рассказали, что более пяти лет пытались запустить процесс очистки реки. Приезжали специалисты из регионального департамента природопользования, осматривали состояние водоема и, в принципе, не были против очистки реки, но это все было на словах, а до дела так и не дошло.Вопрос по реабилитации реки взят на контроль ОНФ.Фото пресс-службы Владимирского регионального отделения ОНФ