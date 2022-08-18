17 августа вечером в Коврове у ТЦ Мандарин столкнулись легковушка и автомобиль такси. Очевидцы...

17 августа вечером в Коврове у ТЦ "Мандарин" столкнулись легковушка и автомобиль такси.Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. На видео видно как таксист промчался со стороны улицы Комсомольской и совершил столкновение с поворачивающей налево на перекрестке легковушкой. Такси снесло в сторону тротуара, на котором молодой человек собирался переходить дорогу. В комментариях пишут: "Родился в рубашке". Парню удалось увернуться от летящей машины.Причины аварии выясняются.Видео Подслушано Ковров