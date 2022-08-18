В отношении деревообрабатывающего предприятия возбуждено уголовное дело

Работник деревообрабатывающего предприятия лишился руки из-за нарушений требований охраны труда на предприятии.Происшествие, датируемое маем 2022 года, повлекло за собой проверки от прокуратуры. Ведомство выявило, что организация не обеспечила безопасными условиями труда на производстве, инструктажа с сотрудниками по поводу выполняемых работ не было. Вследствие этого работник получил травму, из-за которой ему ампутировали руку. Нанесен тяжкий вред здоровью мужчины.Материалы тщательного изучения ЧП направили в соответствующие органы, возбудили уголовное дело. Расследование ведет СУ следственного комитета РФ по Владимирской области.