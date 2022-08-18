СледКом возбудил уголовное дело в отношении работодателя из-за нарушения требований охраны труда которым рабочий остался без руки. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 17 августа. По

СледКом возбудил уголовное дело в отношении работодателя из-за нарушения требований охраны труда которым рабочий остался без руки. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 17 августа. По данным следствия, работодатель не провел с работником инструктаж о правилах при проведении деревообрабатывающих процессов и допустил его к работе. В мае 2022 правая рука потерпевшего попала в движущуюся деревообрабатывающую