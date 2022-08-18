В Меленках благодаря вмешательству прокурора погашена задолженность по выплате заработной платы...

В Меленках благодаря вмешательству прокурора погашена задолженность по выплате заработной платы свыше 390 тысяч рублей.Прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства МУП «Меленкиводхоз», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Установлено, что определением Арбитражного суда Владимирской области муниципальное предприятие признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.Приказом конкурсного управляющего организации принято решение о сокращении численности штата, 30 ноября 2021 года действие трудовых договоров с работниками было прекращено.Вместе с этим, в нарушение требований трудового законодательства перед 10 бывшими работниками у юридического лица имелась задолженность по выплате заработной платы и выходного пособия в общей сумме более 390 тыс руб.По данным фактам 4 августа этого года прокурором в адрес конкурсного управляющего МУП «Меленкиводхоз» внесено представление об устранении нарушений закона.После вмешательства прокурора задолженность перед бывшими работниками предприятия погашена в полном объёме.Фото https://www.pxfuel.com/