С января 2022-го сданы в эксплуатацию 11 спортивных объектов.

С января 2022-го сданы в эксплуатацию 11 спортивных объектов.В Москве активно развивается социальная инфраструктура. Сейчас в городе строится около 30 медицинских объектов, реализуется масштабная программа модернизации городских поликлиник. Также строится множество школ и детских садов. Не забывают возводить и крупные спортивные объекты. Таких за год построили 11, до конца года будет готово еще пять. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.В 2022-м были введены в эксплуатацию Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках и стадион "Москвич". Помимо этого, по словам Войстратенко, завершилось строительство спортивных объектов районного значения: например, в , , поселке .По словампредседателя Мосгосстройнадзора, скоро будет готов дворец спорта с бассейном и ледовой ареной в составе транспортно-пересадочного узла "" и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для .А еще в ближайшем будущем введут в эксплуатацию четыре крупных спортивных сооружения, включая два объекта для подготовки профессиональных спортсменов и одно футбольное поле с подогревом в .Недавно в столичном районе завершилось возведение легкоатлетического манежа для школы олимпийского резерва "Север". Там смогут проводить соревнования городского уровня. В районе построили спорткомплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики. В том месте будут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1.С начала 2022 года было выдано 15 разрешений на строительство спортивных объектов – например, центральной арены спортивного комплекса имени Э. А. Стрельцова для 15 тысяч зрителей. К 2025 году завершится обновление стадиона "Торпедо", построенного в 1959 году для тренировок футбольной команды завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ). Тот объект станет современной ареной для соревнований как всероссийского, так и международного уровня.За последние 10 лет в Москве было построено более 150 спортивных объектов.