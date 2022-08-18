В регионе продолжаются дорожные ремонты. На завершающей стадии ремонт на очередном участке в...

В регионе продолжаются дорожные ремонты. На завершающей стадии ремонт на очередном участке в Петушинском районе. Подробности у Максима Калашникова.Дорожники укладывают последние метры асфальтового покрытия на участке от трассы "М-7 Волга" до санатория "Сосновый Бор". Работы начались здесь в середине лета. Отрезок капитально давно не ремонтировали.Руслан Яремчук, водитель:- В плачевном состоянии находилось дорожное полотно. А сейчас - приятно. Люди сюда приезжают из Москвы в Сосновый Бор отдыхать. Когда люди заедут на эту дорогу, я думаю, гораздо им поинтереснее будет ехать по новой дороге, нежели по старой.Автодорога проходит мимо оздоровительно-реабилитационного центра "Шередарь", где проходят смены для детей со всей страны, которые перенесли тяжелые заболевания. Участок ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Виктор Кузнецов, консультант отдела приемки выполненных работ ГБУ "Владупрадор":- Начальная ее была стоимость где-то 26,6 млн. Но с учетом понижения торгов, на торгах понизилась, сейчас 21 млн. 200 тыс. Где-то так. Понизились хорошо здесь.Общая протяженность отрезка - 2 километра 643 метра. Цена - 21 миллион рублей. Каждый этап работ находится под пристальным контролем.Виктор Кузнецов, консультант отдела приемки выполненных работ ГБУ "Владупрадор":- Контроль и геометрических параметров, и теплового режима укладываемой смеси - все это контролируется. И лаборатория - и вырубки берет, и смесь отбирает.Готовность объекта - больше 90 процентов. По контракту работы должны завершиться 25 августа. Дорожники уверены, что успеют уложиться в срок.Максим Калашников, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»