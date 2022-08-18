Пожилой человек делал разворот с обочины и допустил столкновение с грузовиком

Смертельное ДТП произошло в Александровском районе. Об этом сообщили ГИБДД УМВД по Владимирской области.Происшествие случилось 17 августа в полдесятого утра на 47 километре трассы, на выезде на Ярославское шоссе, рассказали очевидцы.По предварительной информации УМВД по Владимирской области, пенсионер 1943 года рождения, находясь за рулем «Нивы», разворачивался с обочины и столкнулся с грузовой машиной «Scania», которой управлял 59-летний мужчина. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся.Пенсионер скончался на месте аварии.