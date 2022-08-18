Сегодня, 18 августа, в 02:36 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе...

Сегодня, 18 августа, в 02:36 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Шихобалово Юрьев-Польского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС, из-за позднего сообщения на момент прибытия наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади, была угроза распространения огня на рядом стоящие хозяйственные постройки. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на общей площади 96 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава, в том числе от ДПК «Шихобалово» 1 единица техники, 1 человек.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области