Завтра, 19 августа, православные отмечают великий праздник Преображения Господня. В народе его...

Завтра, 19 августа, православные отмечают великий праздник Преображения Господня. В народе его также называют Яблочным Спасом.В этот день в Суздале в 11:00 в стенах древнего Спасо-Евфимиева монастыря состоится ярмарка-продажа, но которой посетители смогут приобрести духовную литературу, яблочное варенье, ароматный мед.Будут проводиться мастер-классы по гончарному делу, по резьбе по дереву, художественной росписи, карвингу, "Суздальская травница", "Румяное, наливное".На концертной программе будут представлены мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря, Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора, суздальский коллектив "Лучина", московский ансамбль "Семейная традиция" и другие.Для маленьких гостей в полдень на детской площадке "Спасский детинец" будет играть спектакль "Музыка из всего" от московского Фольклорно-музыкального кукольного театра "Ученый медведь".Фото https://www.pxfuel.com/