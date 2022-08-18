Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Оценка президента
Новая особая экономическая зона,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Оценка президента
Новая особая экономическая зона, федеральная трасса М-12 и привлечение туристов в регион. Как президент Владимир Путин оценил перспективы развития Владимирской области?
- Будущее Собинского района
Новая набережная в Собинке и ремонт школы в Лакинске. Глава региона Александр Авдеев побывал в Собинском районе.
- Международный пленэр
Владимир глазами юных художников. Международный детский пленэр объединил полтысячи живописцев из разных стран.