Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Оценка президента Новая особая экономическая зона,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Оценка президентаНовая особая экономическая зона, федеральная трасса М-12 и привлечение туристов в регион. Как президент Владимир Путин оценил перспективы развития Владимирской области?- Будущее Собинского районаНовая набережная в Собинке и ремонт школы в Лакинске. Глава региона Александр Авдеев побывал в Собинском районе.- Международный пленэрВладимир глазами юных художников. Международный детский пленэр объединил полтысячи живописцев из разных стран.