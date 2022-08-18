54-летний безработный владимирец предстанет перед судом за то, что брал у знакомых в долг крупные суммы и пропадал. Общая задолженность составила почти 16 млн рублей, рассказали в УМВД по

54-летний безработный владимирец предстанет перед судом за то, что брал у знакомых в долг крупные суммы и пропадал. Общая задолженность составила почти 16 млн рублей, рассказали в УМВД по Владимирской области. Обвиняемый одолжил у своего друга 500 тысяч рублей. Приятели составили расписку, мужчина заверил, что вернет все в срок, но через некоторое время перестал выходить