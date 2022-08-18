В Суздальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города...

В Суздальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Владимира. Мужчине предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе.В апреле текущего года обвиняемый обратился в полицию с сообщением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Хендай», якобы припаркованного около частного дома в районном поселке Боголюбово. Мужчина уверял, что впоследствии самостоятельно обнаружил иномарку с механическими повреждениями на автодороге на территории Суздальского района.Потерпевший был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.В ходе проверки сотрудники полиции установили истинные обстоятельства. Выяснилось, что водитель автомобиля «Хендай» накануне совершил ДТП – наезд на металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара. Испугавшись ответственности, мужчина поспешил сообщить в полицию об угоне транспортного средства.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, свою вину житель областного центра признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/