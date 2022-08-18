Во Владимире прокуратура с утвержденным обвинительным заключением направила в суд уголовное дело в...

Во Владимире прокуратура с утвержденным обвинительным заключением направила в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека.Установлено, что мужчина, являющийся владельцем охотничьего огнестрельного ружья и имеющий разрешение на его хранение и ношение, оставил ружье в комнате квартиры по адресу своего проживания в незапертом сейфе, тем самым не исключив к нему доступ посторонних лиц.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в результате неосторожного обращения с ружьем погиб один из членов семьи обвиняемого.По результатам проведенного расследования вина мужчины в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение. Обвиняемый в содеянном раскаялся, вину признал в полном объеме.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/